Les organisateurs de l'Eurométropole Tour, de la DH Classic, et de Binche-Chimay-Binche veulent s'unir dès la saison prochaine.

L'union fait la force : la formule a d'autant plus d'écho lorsqu'elle est prononcée en Belgique et constitue le moteur de la réflexion des organisateurs des classiques wallonnes de fin de saison. Désireuses de continuer à faire grandir leur épreuve, les têtes pensantes de l'Eurométropole Tour, de la DH Classic et de Binche-Chimay-Binche se sont réunies pour ériger un projet commun.



(...)