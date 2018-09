Engagé dans sa sixième saison au sein d’un peloton pro dont il est devenu l’une des figures importantes, Tim Wellens prendra part, ce dimanche, à son troisième Mondial chez les pros (après 2014 et 2017). Un rendez-vous au parfum unique qui a, très tôt, captivé le Limbourgeois. "En 2002, je me souviens parfaitement avoir assisté à certaines épreuves contre-la-montre lors de la semaine arc-en-ciel à Zolder, sourit le coureur de chez Lotto-Soudal. Mais la magie avait opéré avant cela…" Coleader d’une sélection belge au sein de laquelle les responsabilités seront partagées entre lui, Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot et Dylan Teuns, le résident monégasque nous explique en quoi un Mondial est si particulier.

1. Une course en circuit

(...)