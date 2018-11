Son teint encore hâlé est le dernier témoin d’une vie de nomade et de multiples défis. Bruxellois pure souche, John Lelangue n’avait plus posé ses valises dans notre capitale depuis près d’un quart de siècle, happé par une passion pour le cyclisme qu’il a décliné sous toutes ses formes et en de multiples fonctions. Tour à tour responsable du service presse d’ASO, directeur sportif et manger sportif des équipes Phonak et BMC, consultant sur les ondes de la RTBF, organisateur des championnats du monde de Doha ou encore consultant pour l’UCI, celui qui a clôturé cette dernière mission il y a moins d’un mois en Chine, lors du Tour de Guangxi, a choisi de revenir au pays à 48 ans pour prendre la direction de l’équipe Lotto-Soudal, avec laquelle il avait déjà flirté il y a deux ans., souffle le fils de Robert. Nouveau capitaine du navire blanc et rouge, John Lelangue a déjà couché sur papier une première feuille de route

(...)