La scène se passe jeudi soir, dans les couloirs de l’Hôtel Sattlerwirt, à Ebbs in Tirol, où loge la délégation belge. Sortant de la conférence de presse qui a réuni les quatre leaders de l’équipe élite, Greg Van Avermaet croise Remco Evenepoel. Il est 21 h 30, le jeune double champion du monde des juniors revêtu de son maillot arc-en-ciel, sa deuxième médaille d’or autour du cou et son sac au dos, en termine avec ses obligations. Il remonte pour la première fois vers sa chambre, plus de trois heures après son triomphe.

"Félicitations", lui lance Van Avermaet en lui serrant la main.

"Merci", répond le jeune prodige de Schepdaal.

Les deux hommes, qui se parlent réellement pour la première fois (" Jusqu’alors, je n’avais fait que lui dire bonjour, bonsoir", dit Van Avermaet), n’évoquent (...)