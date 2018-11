Le Giro, en accrochant des noms à son palmarès tel que Nibali, Contador, Froome ou encore Dumoulin, a franchement gagné en réputation ces dernières années. A tel point que maintenant, les Froome, Dumoulin, Thomas, Bardet et consorts réfléchissent chaque hiver sur quelle course ils vont se présenter. L'an dernier, Froome avait doublé le Giro et le Tour de France, comme Tom Dumoulin. D'autres cadors pourraient être tentés de faire la même chose voire carrément d'opter pour l'un ou pour l'autre. Etat des lieux des forces en présence

(...)