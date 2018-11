C’est l’histoire d’un coureur à peu près normal pour qui la vie a complètement changé l’espace d’un été. Geraint Thomas, en damant le pion à Chris Froome sur la dernière Grande Boucle, est entré dans le cercle très fermé des vainqueurs du Tour de France. La Sky a réussi le pari d’inscrire au palmarès de la plus grande épreuve du monde un troisième Britannique. "Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse", doivent avoir comme devise les dirigeants anglais.

L’ivresse, c’est ce qu’a connu Thomas pendant les semaines qui ont précédé le Tour de France. Il s’est confié dans les travées d’un hôtel de Saitama, avant le critérium japonais.

Avez-vous vraiment pris conscience d’être désormais un vainqueur du Tour de France ?

"J’ai passé des semaines complètement folles après ma victoire. J’ai voyagé partout et j’ai eu un agenda très chargé. Je n’ai pas encore tout à fait réalisé que j’étais un vainqueur du Tour de France. Là, je me réjouis juste de rentrer à Monaco et de revenir à une vie normale, avec la routine ponctuée par des journées d’entraînement. Peut-être qu’à ce moment-là je réaliserai enfin que je suis un vainqueur du Tour. Je pense que, d’une certaine manière, c’est positif que je ne vive pas en Grande-Bretagne pour essayer de revenir à une vie simple."

(...)