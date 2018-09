Le Sovaque va défendre son titre sans illusion. Mais pas sans ambition

L’expression jamais trois sans quatre n’existe pas dans la langue française. Et sans doute pas non plus en slovaque. Tant pis pour Peter Sagan qui aurait bien besoin d’une superstition pour remporter un quatrième titre consécutif de champion du monde sur route. Car, depuis la présentation du parcours d’Innsbruck, il ne fait guère de doute qu’une victoire du Slovaque en Autriche apparaît très hypothétique, pour ne pas dire impossible.

(...)