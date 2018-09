Si un Belge (ou une) a des chances de conquérir une médaille (et même deux) cette semaine lors des championnats du monde, c’est de Remco Evenepoel qu’il s’agit. Le jeune Brabançon, 18 ans depuis le 25 janvier dernier, domine en effet la catégorie des juniors avec une autorité rarement vue jusqu’ici.

À peine un an et demi après avoir débuté le cyclisme, l’ancien capitaine des équipes de jeunes du RSC Anderlecht, sélectionné à plusieurs reprises dans les équipes nationales d’âges, passé aussi par le PSV Eindhoven et le FC Malines, est catalogué comme un exceptionnel talent.

(...)