Sébastien Delfosse était prévu à Paris-Bourges, ce jeudi, et à Paris-Tours, dimanche. Pour ce qui aurait dû être ses deux dernières courses. Mais le coureur liégeois n’est pas en France. Il ne va plus courir.

"Je souffre encore trop du dos et aux cervicales , conséquence de ma chute à l’Eurométropole Tour, commente-t-il. Cela ne sert à rien de sauter les étapes quand on est blessé. Je l’ai déjà assez fait en voulant revenir après ma blessure au poignet et cela ne s’est jamais bien passé… C’est donc terminé pour moi."

