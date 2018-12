Avec Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert dans les deux principaux rôles, la seconde et la plus importante partie de la saison de cyclo-cross débute samedi à Anvers, sur les berges sablonneuses de l’Escaut, où le Trophée AP Assurances reprend son cours.

Le lendemain, c’est à Zonhoven, dans une épreuve qui en moins de dix ans est devenue un classique, que la campagne 2018-2019 se poursuivra. Le circuit campinois accueille la 5e manche du Superprestige. On y annonce la toute grande foule (entre 12 et 15 000 spectateurs) en bordure du célèbre "kuil " (la fosse). Un exceptionnel amphithéâtre naturel pris d’assaut par le public, véritable bac à sable géant, dans lequel doivent plonger, non sans risque, les coureurs, puis s’en extirper à la force des mollets.

Van der Poel et Van Aert se sont offert deux week-ends complets sans compétition, mais pas de tout repos. L’un comme l’autre ont sacrifié à un stage intensif d’une vingtaine de jours. À Calpe pour le Belge, à Benicassim pour le Néerlandais, où ils ont travaillé spécifiquement le cyclo-cross, mais aussi jeté les fondations de la saison routière. Comme Van Aert, Van der Poel, dont l’équipe Corendon-Circus a reçu sa licence procontinentale ce mardi, va disputer dans la foulée de la saison de cyclo-cross les principales classiques printanières.

