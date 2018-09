A 115 jours près, Alejandro Valderde n'est donc pas le champion du monde le plus âgé, mais l'ancien (et nouveau) n°1 mondial va marquer l'histoire du cyclisme et particulièrement du Mondial.



Il y a quinze ans, le Murcian montait déjà sur le podium à Hamilton, au Canada où il avait décroché la première des six médailles, d'argent (2003 et 2005) et de bronze (2006, 2012, 2013 et 2014), qui pendaient jusqu'à ce dimanche à son mur. La septième a la plus belle couleur et sa conquête a légitimement arraché des larmes au nouveau champion du monde.



(...)