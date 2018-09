Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.





Dis-moi qui tu as battu et je te dirai qui tu es. À la fin de sa carrière, qui s’annonce riche, le Grand Prix de Fourmies 2018 ne constituera sans doute pas la plus grande victoire de Pascal Ackermann. Mais le champion d’Allemagne pourra s’enorgueillir d’avoir devancé Arnaud Démare (2e), Alvaro Hodeg (3e) et Alexander Kristoff (6e) dans le nord de la France. "Chaque victoire est importante. Mais c’est vrai que quand on bat des gars comme Démare et Hodeg, c’est encore mieux", indiquait Pascal Ackermann après la cérémonie protocolaire.

(...)