Les Carolos ont maîtrisé leur sujet pour s’offrir une première victoire

Après le gros match face à Alost, on peut parler de victoire référence pour les Carolos en déplacement à Istanbul mercredi soir. Pourtant fortement diminués par les blessures de Niels Marnegrave (cheville et out au moins deux semaines) et de Rasko Katic (hernie discale et out plusieurs semaines), les joueurs de Brian Lynch ont livré une prestation sereine et très convaincante.

(...)