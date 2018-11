Ce n’est pas nouveau : Serge Crevecœur, l’entraîneur du Brussels, aime la France et son basket. Après y avoir fait un petit séjour en tant que coach principal à Pau, il s’est fait une spécialité en dénichant quelques pépites venant… de Pro B, soit la deuxième division française. Des noms ? Julian Gamble et Chris Dowe, pour ne citer qu’eux, sont passés de la Pro B à l’Euromillions League avec brio.

Cette année, le technicien bruxellois a remis le couvert en rapatriant Amin Stevens, Caleb Walker et Chris Smith, trois Américains qui évoluaient en Pro B la saison dernière. Mais pourquoi ce vivier est-il si intéressant aux yeux de Serge Crevecœur ? "La première chose, c’est qu’il est facile d’aller voir les matchs grâce à la proximité. On ne doit donc pas se fier à des vidéos qu’on pourrait trouver sur certains joueurs. La deuxième chose, c’est que si un joueur est performant en Pro B, physiquement, il sera aussi prêt pour jouer en Belgique car athlétiquement, le niveau y est plus élevé. Et puis, la Pro A est très frileuse pour prendre des joueurs de Pro B. La raison, je ne la connais pas mais c’est tout bénef pour nous."

