Basket Qui est le meilleur de la NBA ? Jérôme Brys

Qui sont les favoris à ce prestigieux trophée après un tiers de la saison ?



S’il est encore tôt pour décerner les distinctions individuelles, force est de constater que la course au titre de MVP est plus ouverte que jamais et, peut-être, aussi tournée vers l’Est. Une première car, si l’on excepte le sacre de LeBron James en 2013, deux joueurs seulement évoluant dans la conférence Est ont reçu ce privilège depuis les années 2000 : Allen Iverson (2001) et Derrick Rose (2011). État des lieux après un tiers de compétition.



