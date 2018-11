Envoyé aux Pays-Bas (Rotterdam) la saison dernière, Ordane Kanda a vécu une saison incroyable qui lui a permis de progresser et de s’épanouir. "J’ai surtout pu prendre confiance en moi car j’avais besoin de jouer et qu’on me donne ma chance" , avoue le nouveau meneur de Malines, qui revient sur cette expérience chez nos voisins et sur ses ambitions avec les Kangoeroes.

Comment s’est passée cette expérience aux Pays-Bas ?

"C’était très chouette et si j’avais eu l’occasion de le faire plus tôt, je l’aurais fait. J’ai joué des matches de haut niveau et on m’a donné ma chance. C’est ce dont j’avais besoin."

Pourtant, les Pays-Bas, ce n’est pas la destination la plus excitante…