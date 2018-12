Basket Manu Lecomte raconte les secrets de l’antichambre de la NBA: "La NBA reste un objectif" Jérôme Brys

Manu Lecomte livre ses sentiments après ses débuts à Agua Caliente Clippers.



Cet été, Manu Lecomte n’a finalement pas (encore) rejoint la NBA. Mais, après une summer-league chez les Mavs et une belle rencontre aux Lakers avec un certain Magic Johnson, il a mis le cap sur Agua Caliente Clippers, l’équipe de G-League associée aux Los Angeles Clippers. Rencontre avec le meneur des Lions, qui continue de vivre son rêve. Il nous livre ses impressions et révèle les coulisses de cette ligue peu connue en Europe.



Comment pourrait-on définir la G-League ?



"Je dirais que c’est une ligue qui est basée sur le talent des joueurs. On n’a pas beaucoup de temps pour se préparer collectivement à nos adversaires, ni pour créer une vraie alchimie dans le groupe. (...)