L’un est reconnaissable entre tous avec sa casquette orange qu’il ne quitte jamais, l’autre avec son T-shirt rouge et sa bonne humeur. Jérôme, alias Jéjé, Toussaint, supporter montois, et Frank Mine, président du club de supporters Esprit Spirou, font désormais partie des meubles dans les tribunes, respectivement à Mons et à Charleroi. Ce soir, ils se retrouvent pour un vrai derby d’amitié.

Vous vous attendez à quoi pour ce premier derby de la saison ?

Jérôme : "Un derby, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Il y aura beaucoup d’intensité et on s’attend à un très beau match, même si Mons sort d’un déplacement à Chypre."

Frank : "Il faut se méfier de Mons. Par le passé, on a vu que Mons avait les armes pour faire mal. Mais c’est vrai que nous sortons d’une grosse victoire européenne."

Vous êtes satisfait du niveau actuel de votre équipe ?

(...)