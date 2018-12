Niksa Bavcevic a réussi ses débuts tout en imposant (déjà) sa griffe.

Pour sa première au Spiroudome, le nouveau coach carolo, Niksa Bavcevic, était très attendu. Mais ce qu’on voulait surtout savoir, c’était quels changements il allait apporter ? Le premier élément de réponse était à trouver dans le cinq de base. Exit Dorian Marchant, Quincy Ford et Alex Libert qui laissaient leur place à Axel Hervelle, Matt Mobley et Nate Linhart. En sortie de banc, Alex Libert évoluait surtout en tant que second meneur (du moins en première mi-temps), avant d’être replacé sur l’aile après la pause. Quant à Niels Marnegrave, il devait attendre la 29 e minute avant de fouler le parquet (pour trois petites minutes).

(...)