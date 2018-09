Le Top, le Flop, le Facteur X, le Chiffre et la leçon à retenir, voici notre analyse du match Belgique-Espagne

La voie vers un barrage contre la Chine semblait trop bien balisée pour des Cats que tout destinait à finir 3èmes de leur groupe. C’était oublier un vite les qualités de ce groupe. Contre toute attente, elles ont forcé haut la main l’exploit qui semblait impossible : battre la Roja, cette équipe espagnole championne d’Europe en titre, Vice-Championne du Monde et Olympique, chez elle et dans un match à enjeu. Pour éviter la case barrage, il fallait non seulement gagner mais aussi s’imposer avec 8 pts d’avance au minimum. Les Cats l’ont fait (72-63) au terme d’une rencontre d’anthologie, écrivant ainsi sans doute la plus belle page de l’histoire du basket belge au féminin !

Le top : Emma Meesseman (Belgique)

(...)