Le top, le flop, le facteur X, le chiffre et la leçon à retenir, voici notre analyse du match.

Pour cette première du basket belge dans un Championnat du Monde, les Belgian Cats ont fait parler la poudre face à Porto Rico. Après cinq minutes d’un round d’observation frappé du sceau de la maladresse, Antonia Delaere mettait nos compatriotes sur orbite via deux « triples » coup sur coup. Dès lors, il n’y allait plus en avoir que pour des Cats dominatrices en défense et au rebond, tout en affichant une belle adresse au-delà des 6m75. De bonnes bases avant d’affronter aujourd’hui le Japon, un adversaire d’un tout autre niveau.

(...)