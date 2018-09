Le Top, le Flop, le Facteur X, le Chiffre et la Leçon à retenir, voici notre analyse de Brussels - Liège (1/8e de finale aller Coupe de Belgique).



Le Top : Domien Loubry



Sans Niels Foerts (cheville) et Peciukevicius (qui va aller consulter un spécialiste à Maastricht pour ses maux de tête), on savait que Loubry s’occuperait (un peu plus que de coutume) de la mène en compagnie de Walker.



(...)