Ça y est : cette nuit, la NBA reprend (enfin) ses droits. Les Warriors seront-ils champions ? Que peut-on attendre de LeBron James ?

En compagnie de notre consultant NBA, Duke Tshomba, on préface cette nouvelle saison à travers cinq grandes questions qui vont rythmer la saison.

Duke Tshomba pointe Boston et Houston comme les deux équipes qui peuvent ennuyer les Warriors.

Depuis quatre saisons maintenant, les Warriors marchent sur la NBA. Mis à part le couac de 2016 où Steph Curry et ses coéquipiers ont gaspillé un avantage de 3-1 face aux Cavs, personne n’a réussi à les mettre en danger. Golden State est-il encore capable de remporter le titre cette saison ?"Quand on analyse les statistiques de la NBA, on se rend compte que réaliser un three-peat (trois titres de suite), c’est compliqué" , note Duke Tshomba. En effet, jusqu’à présent, seules deux équipes l’ont fait : les Bulls de Michael Jordan à deux reprises et les Lakers.

(...)

