Comme à Istanbul lors du dernier Euro masculin disputé par les Lions, le sort n’a pas épargné les Belgian Cats ce mercredi midi à l’occasion du tirage des poules en vue de la première phase du prochain Euro féminin qui se déroulera du 27 juin au 7 juillet 2019 en Lettonie et en Serbie.

Les Cats ont en effet hérité du groupe D (qui se disputera à Nis en Serbie) avec La Russie, la Biélorussie et leur hôte, la Serbie. Autant dire qu’il s’agit du plus relevé des quatre groupes et que la bataille s’annonce chaude.

