Ce vendredi, ce duel entre le Spirou et Louvain sera particulier pour le duo Haris Delalic-Anthony Lambot. En effet, les deux jeunes joueurs des Bears sont actuellement prêtés à Louvain par Charleroi et ils vont donc affronter leur employeur ! Rencontre avec un duo qui étonne et qui a pris du galon depuis le début de la saison.

Est-ce une déception pour vous d’avoir été prêtés par Charleroi et de ne pas pouvoir évoluer au Spirou cette saison ?

Anthony Lambot : "On en a discuté ensemble et, personnellement, j’avais encore envie d’être prêté une année à Louvain pour confirmer la saison que je venais de faire et continuer de progresser avec un temps de jeu élevé. Et puis, je me sens super bien à Louvain."

(....)