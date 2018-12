© Bauweraerts Didier

Basket Brussels - Anvers: un thriller de 50 minutes Christophe Kugener

Anvers Bruxellois et Anversois ont livré une vraie rencontre de propagande.



Dans le sillage d’un Amin Stevens flamboyant (20 points, 16 rebonds et 4 passes décisives) qui arrachera la première prolongation à 63 partout, le Brussels est sorti gagnant d’un thriller de 50 minutes, une rencontre qui sentait bon les playoffs de par l’intensité déployée par les dix acteurs. On se réjouit d’ailleurs déjà de revoir à l’œuvre les dix mêmes acteurs en janvier pour les demi-finales de la Coupe.



(...)