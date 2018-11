S’il véhicule parfois une image quelque peu sulfureuse dans le plat pays après s’être forgé une réputation non usurpée dans ses rapports avec le corps arbitral, Dario Gjergja n’en reste pas moins un grand professionnel et surtout un véritable passionné de basket. Un sport pour lequel il vit et respire. Pour l’amour duquel également il a accepté, avant même d’avoir obtenu son passeport belge, cette mission de coach des Lions en plus de son poste à Ostende. "Ce n’est pas un problème, j’aime cela et puis ce pays m’a tout donné dans ma vie de professionnel. C’était donc bien normal de tenter de renvoyer l’ascenseur !"

Pour autant , le nouveau coach des Lions sait que sa tâche n’est pas facile, surtout avec (...)