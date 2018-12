Ce soir, Niksa Bavcevic, le nouveau coach du Spirou, joue déjà gros dans ce choc wallon face à Mons en quart de finale de la Coupe de Belgique. "Charleroi a gagné facilement il y a quelques semaines et le risque, c’est que les joueurs pensent que ce sera facile. Mais on sait très bien que ce ne sera pas le cas car Mons va changer son approche et en Coupe de Belgique, on n’a pas droit à l’erreur." Rencontre avec celui qui doit ramener cette poigne qu’attendent les dirigeants sur le banc carolo.

Après 14 ans, ça fait quoi d’être de retour en Belgique ?

"Ça me fait plaisir même si d’un côté, je suis toujours resté car j’ai continué de suivre le championnat. Je connais encore beaucoup de monde mais c’est vrai que ça n’a pas été facile de quitter la situation confortable dans laquelle je me trouvais en Suisse."

(...)