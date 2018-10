Liège contraint de trouver asile à Mons, c’est sans doute le symptôme d’une crise plus profonde

C’est la dernière histoire belge ou plutôt liégeoise et elle ne fait rire personne dans cette Euromillions League qui s’interroge déjà sur la pérennité de son modèle économique et d’où resurgit avec régularité ce serpent de mer que constitue un projet de Beneleague qui regrouperait les meilleures équipes belges et hollandaises. Qu’espérer encore en effet, d’un championnat à 10 quand certains clubs semblent bien malades à l’image de Liège Basket, à nouveau dans le faisceau des projecteurs en ce début de saison.

(...)